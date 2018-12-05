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Yerel yönetimler konuşulacak

SORGUN Gençlik Derneği’nin Eski Avrupa Gönüllü Hizmeti Gönüllüleri Gençlik Derneği ile ortaklaşa hazırladığı proje doğrultusunda başlatılan eğitim çalışmaları devam ediyor.

Yerel yönetimler konuşulacak

SORGUN Gençlik Derneği’nin Eski Avrupa Gönüllü Hizmeti Gönüllüleri Gençlik Derneği ile ortaklaşa hazırladığı proje doğrultusunda başlatılan eğitim çalışmaları devam ediyor.

05 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Yerel yönetimler konuşulacak

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen Karaman Yarınlar İçin El Ele Derneği Koordinatörlüğünde yürütülen ‘Yerel yönetimler ve gençlik bölgesel eğitimleri ve zirvesi’ başlıklı proje ile ilgili ilk eğitim çalışması Karaman'da gerçekleştirildi. Projenin ikinci eğitim çalışmasının ise 8-9 Aralık tarihlerinde Sorgun ilçesinde yapılacağı açıklandı. 

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