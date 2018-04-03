YEREL MOTiFLER EŞYALARDA

Dokuma kursunda hayat bulan Yozgat’ın yerel motifleri, mağazalarda satışa sunulan deri ürünlerin üzerine işlenerek, piyasada yer alan ürünler arasına girmek istiyor. Halk Eğitim Merkezi’nde Aynur Caner ve Ayşe Durak’ın usta öğreticiliğinde yürütülen kursta, dokunan yerel motif ve simgeler, modaya uygun kadınların kullanmış olduğu eşyalara işleniyor. Ayrıca isimlik ve hediyelik eşya olarak da üretim yapılıyor. Halk eğitim bünyesinde açılan kurslarda, kursiyerler yeteneklerini sergileyerek, kurslar sayesinde unutulmaya yüz tutmuş dokuma mesleğine yeniden hayat veriyor. Özellikle ev hanımlarının ya da işsiz gençlerin rağbet gösterdiği kursların sonunda, sertifikalarını alan kursiyerler meslek sahibi oluyor. Merkez bünyesinde açılan kursa katılan kursiyerler, kurs sayesinde hem zaman geçirdiklerini hem de meslek öğrendiklerini belirtti. Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şenay Daştan Sipahi, amaçlarının meslek edinmeye yönelik kursları açarak, her geçen gün unutulmaya yüz tutan ve yörede önemli bir kültürel değeri olan dokumacılık mesleğinin yeni nesil tarafından öğrenilmesinin sağlanması olduğunu söyledi. Kurs sayesinde kursiyerlerin bir meslek sahibi olmalarına katkıda bulunduklarını kaydeden Sipahi, “Bu kurslarda kursiyerler, yöresel desen hazırlama, isim yazma, bayrak dokuma, kilim heybe, kilim çanta ve araba takımı gibi ürün çalışmaları yapıyorlar. Kursiyerlerimiz özveri ile çalışmaktadırlar’’ dedi.