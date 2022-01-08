Yer teslimi yapıldı

Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinin Boğazlıyan’ın gelişmesi ve kalkınmasını hızlandırmak için en büyük yatırımlardan biri olduğunu vurgulayan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar,” Boğazlıyan OSB'nin hayata geçmesi ile birlikte yüzlerce çalışanı, yatırım değeri, üretimi, ihracatı, istihdamı ve ekonomiye katkısı ile bölgenin lokomotifi olacak. El birliğiyle Boğazlıyan'ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. İlçenin gelişmesini sağlamak, vatandaşın mutluluğunun ve refahın artması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tek amacımız hizmet etmek. Sorumlu olduğumuz ilçede yaşayan insanlara ne kadar katkı sağlayabilirsek, işlerini kolaylaştırıp, yaşam standartlarını yükseltebilirsek biz de o kadar hizmet etmiş olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşarız. Bu huzur ve mutluluğun karşılığında alabileceğimiz tek şey duadır" ifadelerinde bulundu.