Yenifakılı’yı süpürecek

Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, yeni alınan süpürge aracının hizmete girdiğini söyledi.

Karadavut, kısa bir süre önce alınan kepçenin ardından süpürge aracını da belediye parkına dahil etmenin mutluluğunu yaşadığını bildirdi.

Yeni süpürge aracı ile birlikte temizlik hizmetlerinin daha etkin yürütüleceğini ifade eden Karadavut, şunları söyledi:

“Araçlarımızın alınmasında emeği geçen başta Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ olmak üzere milletvekillerimiz Abdulkadir Akgül, Yusuf Başer ve Ertuğrul Soysal'a ilçemiz adına teşekkür ediyorum. İlçemize daha verimli hizmet yolunda hayırlı uğurlu olsun.”