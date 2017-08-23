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Yenifakılı’ya TOKİ’den villa!

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Yozgat’ın Yenifakılı İlçesi’nde yapacağı iki katlı villa tipi konutlar yapacak. Türkiye’de ilk defa uygulanacak sistem sayesinde bahçeli konut tipine geçilmiş olacak. 

Yenifakılı’ya TOKİ’den villa!

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Yozgat’ın Yenifakılı İlçesi’nde yapacağı iki katlı villa tipi konutlar yapacak. Türkiye’de ilk defa uygulanacak sistem sayesinde bahçeli konut tipine geçilmiş olacak. 

23 Ağustos 2017 Çarşamba 07:00
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Yenifakılı’ya TOKİ’den villa!

Yozgat’ın Yenifakılı İlçesi’nde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından planlanan 4’üncü etap 224 konutun ihalesi yapıldı. İki katlı, bahçeli olarak tasarlanan yeni konutlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta dile getirdiği az katlı, villa tipi konut projesinin de bir örneği olacak.
TÜRKİYE’DE İLK!
Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, TOKİ tarafından ilçede yapımı planlanan 4’üncü etap 224 adet konut, 1 ticaret merkezi, 1 cami ile alt yapı ve çevre düzenlemesi ihalesinin yapıldığını açıkladı.
Projenin Yozgat’ta ve Türkiye’de bir ilk olacağını ifade eden Karadavut; “İhalesini 17 Ağustos’ta tamamladığımız 224 konut, iki katlı, bahçe içerisinde, villa tipi olacak. 250 dekarlık hazineye ait araziyi konut yapımı için TOKİ’ye devrettik. Bu bölgede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da her fırsatta dile getirdiği yatay, iki katlı bina tipinin de TOKİ marifeti ile yapılan ilk örneği olacak” diye konuştu. 
Kozaklı yolu Düzünbaşı mevkiinde yapılacak 224 konutun modern yapısı ile ilçenin çehresini değiştireceğini belirten Karadavut, böylelikle 70-80 yıllık evlerden kurulu olan ilçede modern yapılaşma noktasında önemli bir adım atılacağını bildirdi. 
TOKİ YENİFAKILI’YA 561 KONUT YAPTI
Karadavut, projenin tamamlanması halinde TOKİ marifeti ile ilçeye toplam 561 konutun yapılmış olacağını kaydetti.
TOKİ ile ilçede yapılaşma sisteminin de değiştiği bilgisini veren Karadavut; “1’inci etap 96, 2’nci etap 161, 3’üncü etap 80 konut ilçeye yapıldı. 4’üncü etapta ise 224 konutla birlikte 561 konut Yenifakılı’ya kazandırılmış olacak” diye konuştu. 


 

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