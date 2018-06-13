Yenifakılı’ya Öğretmen Evi

Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, ‘’İlçemizde önemli bir ihtiyaca cevap verecek olan Öğretmen Evimiz ilçemize hayırlı olsun. Öğretmen Evimizi hizmete sunmamızda sağladıkları desteklerinden dolayı başta Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ'a, Yozgat Milletvekilimiz Yusuf Başer'e ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz. Tüm halkımıza hayırlı olsun’’ dedi.
13 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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