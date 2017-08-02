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Yenifakılı’da muhteşem şenlik

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Sılada Birlik’ şenliği büyük ilgi gördü.

Yenifakılı’da muhteşem şenlik

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Sılada Birlik’ şenliği büyük ilgi gördü.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
02 Ağustos 2017 Çarşamba 07:00
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Yenifakılı’da muhteşem şenlik

Yenifakılı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Sılada Birlik’ şenliği büyük ilgi gördü. Şenliğe Yozgat Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Kayseri Ağır Ceza Reisi Dursun Büyükbaş ile birlikte yurdun farklı bölgelerinde ve yurtdışında yaşayan Yenifakılılar, ilçede yaşayan Kırgızlar ile çevre il, ilçe, belde, köylerden de katılım yoğun oldu. Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, ilçeyi yaşanabilir bir yer yapabilmek adına çalıştıklarını belirterek, ‘’Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz şenliğimiz kaynaşmamızı, dayanışmamızı pekiştirmek amacıyla yapılmaktadır. Teşrif eden tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.
Bahar şenliğinde Yozgat Belediyesi Sürmeli Topluluğu da sahne aldı, ilçe halkına Yozgat türküleri ve hareketli türküler ile doyumsuz bir konser verdi. İlçenin tanınmış ozan, şair ve müzisyenleri de sahne alırken yine öğrencilerde hazırlamış oldukları halk oyunları gösterisiyle katılımcılara farklı gösteriler sundu. Kırgızlar da kendi yörelerinin oyunlarını sergiledi.
 

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