YENiFAKILI ŞENLENDi

Şölen alanında Kırgız Çadırı kuruldu, Kırgızların geleneksel damak tadı yemeklerin tanıtımı yapıldı. Şölende aşıklar, ozanlar, sihirbazlık gösterileri, halaylar, oyunlar, şarkılar, Türküler söylendi. Kırgızlı sanatçılardan Tumar Nurkova, Asel Şamilova, Mirlan Asanbekov, Daslanbek Razakulu, Toyçubek Akmatalilulu da sahne aldı. Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, şenlik vasıtası ile ilçeye uzun yıllardır gelmeyen Yenifakılılar ile birlikteliği sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Karadavut, “Sıla’da birlik şölenimizin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdik. Belediyelerin yol, su, köprü, temizlik görevlerinin dışında sosyal ve kültürel görevleri var. Bütün Dünya’daki belediyeler buna ağırlık veriyor. İnsanımızı nasıl mutlu ederiz. Nasıl huzurlu yaparız. Bizim nüfusumuz şuanda 3 bin ama dışarıda yaşayan en az 10 bin insanımız var. Senede bir gün olsun biz bu insanlarımızı ilçemizde bu güzel mesire alanımızda sılada birlik şenliği adı altında bir araya getirip, kaynaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.

