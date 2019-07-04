Yenifakılı salon istiyor

Yenifakılı ilçesinde spor salonu yer almadığı için ilçede resmi tören ve organizasyonlar da açık havada icra ediliyor. İl Genel Meclisi Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, ilçede spor salonu olmadığı belirtildi. Salon yokluğu nedeniyle birçok spor branşının yapılamadığı, bunun yanı sıra konser, resmi tören gibi etkinliklerin de salon yokluğu nedeniyle icra edilemediği bildirilirken raporda ilçeye spor salonu talep edildiği aktarıldı.

