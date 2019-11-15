Yenifakılı ilçesinde Mevlid-i Nebi etkinliği yapıldı

Yenifakılı İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, Sarıkaya Müftüsü Emrah Kandemir konuşmacı olarak katıldı. Programa ilçe yöneticileri, daire amirleri, vatandaşlar, öğrenciler katıldı.
15 Kasım 2019 Cuma 04:04
YENİFAKILI ilçesinde Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü dolayısıyla idrak edilmeye çalışılan Mevlid-i Nebi haftası kapsamındaki etkinlik ilgi gördü.
Yenifakılı İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, Sarıkaya Müftüsü Emrah Kandemir konuşmacı olarak katıldı. Programa ilçe yöneticileri, daire amirleri, vatandaşlar, öğrenciler katıldı.