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Yenifakılı ilçesinde Mevlid-i Nebi etkinliği yapıldı

YENİFAKILI ilçesinde Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü dolayısıyla idrak edilmeye çalışılan Mevlid-i Nebi haftası kapsamındaki etkinlik ilgi gördü.

Yenifakılı ilçesinde Mevlid-i Nebi etkinliği yapıldı

YENİFAKILI ilçesinde Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü dolayısıyla idrak edilmeye çalışılan Mevlid-i Nebi haftası kapsamındaki etkinlik ilgi gördü.

15 Kasım 2019 Cuma 04:04
Yenifakılı ilçesinde Mevlid-i Nebi etkinliği yapıldı

Yenifakılı İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, Sarıkaya Müftüsü Emrah Kandemir konuşmacı olarak katıldı. Programa ilçe yöneticileri, daire amirleri, vatandaşlar, öğrenciler katıldı. 

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Yenifakılı Ilçesinde Mevlid-i Nebi Etkinliği Yapıldı
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