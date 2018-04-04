Yeniden seçildi

Yerköy Ticaret Borsası Genel Kurul Toplantısı ve başkanlık seçimi Yerköy Belediye Konferans salonunda gerçekleşti. Seçimlere Derviş Esatbeyoğlu tek aday olarak katılım gösterdi. Yapılan oylama sonucunda, Esatbeyoğlu yeniden borsa başkanı oldu. Başkan Esatbeyoğlu, “Üyelerimizin karşımıza aday çıkarmamaları, bizim yaptığımız çalışmaları takdir etmeleri ve güvenmelerinin bir göstergesidir. Bizler de bu güvene layık olarak, çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.