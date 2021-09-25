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Yeni konsept Nüfus Müdürlüğü

Yozgat’a bağlı Saraykent İlçesi’nde Kaymakam Ali Açıkgöz, İlçe Nüfus Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

25 Eylül 2021 Cumartesi 00:37
Yeni konsept Nüfus Müdürlüğü

Saraykent İlçe Nüfus Müdürü Nuri Doğan ve nüfus personeli Vedat çetinden bilgi alan Kaymakam Ali Açıkgöz, personellerin vatandaşlara göstermiş olduğu güler yüzden memnun olduğunu belirterek,’’ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl ile başlayan yeni konsept nüfus müdürlüğü projesinin ilçemizde yakın dönemde hayata geçmiş olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duydum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Vatandaşlarımıza en üst düzeyde hizmet sunmak için büyük gayret gösteren nüfus personelimizi tebrik ediyorum'' diye konuştu. 

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