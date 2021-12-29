YENİ DÖNEM BAŞLADI

2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren "Güçlü Türkiye için Mesleki Eğitim" sloganı ile Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi Mesleki Eğitim Merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Eğitim merkezi hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, “Ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacı çerçevesinde öğrencilerin; ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkarılması, başarılı ve mutlu olabilecekleri bir mesleği seçmeleri için meslekler hakkında bilgilendirilmeleri, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ülkemiz insan kaynağının geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesindeki Mesleki Eğitim Merkezi, Saraykent'in meslek sahibi insan ihtiyacını karşılayabilmek adına çalışmalarını sürdürmeye başladı” şeklinde konuştu. Doğan Saraykent’te yapılan çalışmalardan bahsederek, "İlçemizde bulunan işletmelerle çıraklık ve ustalık eğitiminin öneminin arttığını, ekonomimizin temel yapı taşı olan işletmelerin çırak ihtiyacının karşılanması ve çırak öğrencilerimizin ahilik kültüründen gelen usta çırak ilişkisiyle meslekleri işbaşında öğrenmeleri sağlanacağı bilgisi esnafımıza anlatılmıştır. İşletme ziyaretlerinde Mesleki eğitim merkezlerinde okuyan öğrencilerimize 11. sınıfın sonunda Kalfalık Belgesi, 12. sınıfın sonunda ise Ustalık Belgesi verileceği ve yapılan yeni düzenleme ile Mesleki Eğitim Merkezlerinden mezun olan öğrencilerin de lise diploması alabileceğini vatandaşlarımızı hazırladığımız broşürlerle bilgilendirdik. Bu çerçevede öğrencilerin Mesleki Eğitime kayıt yaptırarak sigortalarının karşılanması ve öğrencilere ayrıca ücret ödeneceği bilgileri bizzat Okul Müdürümüz İhsan Başer tarafından işletme sahibi ve çalışanlarına aktarıldı. Ortaokul mezunu vatandaşlarımızı kayıt için Çok Programlı Anadolu Lisemize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.