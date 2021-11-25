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Yemin ettiler

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde öğretmenler yemin etti.

25 Kasım 2021 Perşembe 00:08
Yemin ettiler

Sarıkaya Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz konferans salonunda gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Cumhuriyet Savcısı Abdullah Oral, Karayakup Kasabası Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan kutlama programı, öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterilerinin ardından müzik dinletisi ile devam etti. Çeşitli dallarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ve öğretmenlerin ödülleri verildi, öğretmenler topluca yemin etti. 

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