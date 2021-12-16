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YEMEK YAPTILAR

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde İngilizce Öğretmeni tarafından organize edilen ‘Masterchef Marziye Yemek Yarışması’ etkinliğine katılan öğrenciler, hem yemek yapıp, maharetlerini sergiledi hem de birbirleriyle yarıştı

16 Aralık 2021 Perşembe 00:57
YEMEK YAPTILAR

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde okulda düzenlenen yemek yarışması ilgi gördü. Saraykent İbrahim Ertek Ortaokulunda gerçekleştirilen yemek yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler, farklı lezzetlerin sunulduğu yarışma ilgi gördü. Etkinlikte çok sayıda yemek, oluşturulan jüri tarafından değerlendirildi. İbrahim Ertek Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Zehra Şentürk tarafından organize edilen ‘Masterchef Marziye’ yemek yarışmasında öğrenciler yemek yapabilme maharetlerini ortaya koyarken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Hem eğlenip hem de yemek yaparak yarışan öğrenciler, yaptıkları yemekleri öğretmenlerden oluşan jüri üyelerine sundu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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