Yem bıraktılar

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde, Kaymakam yöneticilerle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, Yozgat Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli Şef Metin Yıkılmaz, Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Tarık Lök, Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Koruma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Abdullah Türel ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının kış aylarında aç kalmamaları ve soğuktan zarar görmemeleri için yaşam alanlarına yem bırakıldı. •Sümeyye İlhan•