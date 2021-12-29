Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yem bıraktılar

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde, Kaymakam yöneticilerle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

29 Aralık 2021 Çarşamba 00:17
Yem bıraktılar

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde, Kaymakam yöneticilerle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, Yozgat Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli Şef Metin Yıkılmaz, Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Tarık Lök, Yozgat İl Jandarma  Komutanlığına bağlı Çevre Koruma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Abdullah Türel ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının kış aylarında aç kalmamaları ve soğuktan zarar görmemeleri için yaşam alanlarına yem bırakıldı. •Sümeyye İlhan•

Anahtar Kelimeler:
Yem BıraktılarYozgatIlerigazetesiAralıkçarşambaHaberAkdağmadeniKaymakamFatihTopuzYiyecekZorlananYabanHayvanlarıDoğayaYemBıraktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaymakamdan aşı daveti
Kaymakamdan aşı daveti
ESNAFA ZİYARET
ESNAFA ZİYARET
Proje hazır
Proje hazır
Belediye’den sıkı denetim
Belediye’den sıkı denetim
'ERSOY'U ANDIK'
'ERSOY'U ANDIK'
TRAFİK KAZASI
TRAFİK KAZASI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim