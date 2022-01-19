Yazılıtaş tekrar başkan

Geçtiğimiz hafta sonu Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen Boğazlıyan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu’nda seçime tek liste ile giren Sinan Yazılıtaş başkan seçildi. 2 dönemdir başkanlık yapan Yazılıtaş, üyelerden tam oy olarak 4 yıl daha yetki aldı. Genel Kurula Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Nuri Erkoç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Öcal Öcalan, Ticaret Borsası Başkanı Harun Halıcı başta olmak üzere, STK ve Siyasi Parti temsilcileri, Oda Bbaşkanları, İl Genel Meclis Üyeleri ile çok sayıda esnaf ve sanatkar katıldı. Yazılıtaş, “Bu başarı hepimizin başarısı. Boğazlıyan Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak esnaf ve sanatkarımızın menfaatlerine uygun çalışmaya devam edeceğiz. Bize güvenerek destek veren tüm esnafa teşekkür ediyorum” dedi.

COŞAR’DAN ZİYARET

Hafta sonu gerçekleştirilen Boğazlıyan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’na yeniden seçilen Sinan Yazılıtaş’ı makamında ziyaret eden Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “hayırlı olsun” dileklerini iletti. Başkan Coşar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Sinan Yazılıtaş, “Başkanlığınız sürecinde esnaf ve sanatkarımıza olan desteğiniz ve katkınız küçümsenemez. Onların yanında olmanız, taleplerin karşılık buluyor olması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bizlere olan desteğiniz ve yapmış olduğunuz ziyaretten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.