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Yazılıtaş, güven tazeledi

BOĞAZLIYAN Esnaf ve Sanatkarları Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Yazılıtaş, güven tazeledi

BOĞAZLIYAN Esnaf ve Sanatkarları Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı.

25 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Yazılıtaş, güven tazeledi

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede divan başkanı ve üyelerin seçiminin ardından faaliyet raporu okundu. Seçimde başkan olabilmek için iki aday yarıştı. 819 üyeden 640 oyun kullanıldığı seçimde mevcut başkan Sinan Yazılıtaş, 483 oy alarak yeniden göreve seçildi. Diğer aday Sami Yerkel ise 144 oy aldı. Yazılıtaş, seçim sonrası yaptığı konuşmada, kendisini yedinden başkanlığa seçen üyelerine teşekkür etti.

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