Yazıcı’dan okul ziyareti

Yozgat İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan eşliğinde okul yöneticilerinden eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili bilgi alan Yazıcı, 8. sınıf öğrencilerinin sınıflarında misafir oldu. Yazıcı, sınav stresi ve kaygısı ile baş edebilme yolları konusunda bilgiler vererek, öğrencilerin görüşlerini aldı. Yazıcı, öğretmenler odasında öğretmenlerle okulda yapılan çalışmalar, ilde yürütülen projeler üzerinde istişarelerde bulundu. Bilginin öğretilmesinin bir sanat, öğretmenliğin de bilgiyi en güzel şekilde öğretebilme sanatı olduğunu ifade eden Yazıcı, derslerin bu temel prensip ve misyondan hareket edilerek işlenmesinin önemini vurguladı. Okulda yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Yazıcı, emeklerinden dolayı yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür etti.