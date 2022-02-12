Yazar Siyami Öğrencilerle Buluştu

Sorgun Halk Kütüphanesinde düzenlenen söyleşi de Siyami, Yozgat deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak, keyifli dakikalar yaşandı. Şiir, roman, masal, karikatür ve mizah, ders kitapları, şehir rehberi, dergi ve gazetecilik gibi birçok alanda faaliyet gösteren ünlü Yozgatlı yazar, kütüphanede öğrencilerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk yaşadığını ifade etti. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi düzenlenen söyleşi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi; “ Kültür ve Turizm Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Müdürlüğümüzün öncüsü olduğu ‘Yaşayan Kütüphaneler Projesi’ kapsamında kütüphanelerdeki etkinliklerimize bir yenisini de eklemiş bulunmaktayız. Yazar, okuyucu buluşması öncelik verdiğimiz etkinlikler arasındadır. Yozgatlı değerli yazarlarımızdan Siyami Yozgat’ı okuyucu yazar buluşması kapsamında, Sorgun İlçe Halk Kütüphanemizde öğrencilerle bir araya getirmek nasip oldu. Bizleri kırmadığı için değerli yazarımıza teşekkürlerimi sunarım. Böyle bir etkinliği organize eden Sorgun İlçe Halk Kütüphanesi Müdürümüz İdris Malkoç ve Kütüphane Memuru Suna Özdemir’e ayrıca teşekkür ederim. İl genelinde kütüphanedeki etkinliklerimiz devam edecektir.”