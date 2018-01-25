Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -6°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
119648
ALTIN
163.275
DOLAR
3.7387
STERLİN
5.3147
EURO
4.6277

Yayla aydınlandı

AYDINCIK ilçesindeki yaylaların aydınlatma çalışmalarına başlanıldı.

Yayla aydınlandı

AYDINCIK ilçesindeki yaylaların aydınlatma çalışmalarına başlanıldı.

25 Ocak 2018 Perşembe 07:00
16 Okunma
Yayla aydınlandı

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, ilçede düzenlenen etkinliklere de ev sahipliği yapan Çatören yaylası olarak bilinen Gezibeli bölgesine enerji nakit hattı çekilerek, aydınlatıldığını kaydetti.
Başkan Koçak, ‘Çatören Yaylalarının enerji nakil hatları çekilerek elektriğe kavuştu. Bölgede eskisi gibi hayvancılık gelişerek, ilçemiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu yıl Gamgalık yayları için çalışma yapılacaktır’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Duvar çürük çıktı
Duvar çürük çıktı
Yazılıtaş, güven tazeledi
Yazılıtaş, güven tazeledi
Asker olmak istiyorlar
Asker olmak istiyorlar
Sorgun’da toplu sözleşme
Sorgun’da toplu sözleşme
Korelilerden gösteri
Korelilerden gösteri
Dualı mesai
Dualı mesai

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim