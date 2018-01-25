Yayla aydınlandı

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, ilçede düzenlenen etkinliklere de ev sahipliği yapan Çatören yaylası olarak bilinen Gezibeli bölgesine enerji nakit hattı çekilerek, aydınlatıldığını kaydetti.

Başkan Koçak, ‘Çatören Yaylalarının enerji nakil hatları çekilerek elektriğe kavuştu. Bölgede eskisi gibi hayvancılık gelişerek, ilçemiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu yıl Gamgalık yayları için çalışma yapılacaktır’ dedi.