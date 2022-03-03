Yatırım müjdesi

Milli Eğitim Bakanlığından yapılacak olana projeler için 41 milyon liralık ödeneğin ayrıldığını ifade eden Kılıç, “ İlçemiz için 3 ayrı proje yapılacak olan projelere toplamda 41 milyon liralık ödenek ayrıldı. Yapılacak olan projeler içerisinde 16 derslikli ilkokul, 12 derslikli özel eğitim anaokulu,8 derslikli anaokulu bulunmakta. İlçemize kazandırılan yatırımlarımız için başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’e, Millet Vekilimiz Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Başer’e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bankan Yardımcısı Sayın Ertuğrul Soysal’a, teşkilatımız ve Sorgun’lu hemşehrilerim adına teşekkür ederim” dedi.