Yaşlılara ziyaret

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Raziye Ünsal’ı ve Güldibi Mahallesinde yalnız yaşayan Hacer Serdar’ı evlerinde ziyaret etti. Yaşlı teyzelerle sohbet eden Öçal, istekleri olup olmadığını sordu. •Sümeyye İlhan•