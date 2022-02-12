Yaşlılara ziyaret

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Raziye Ünsal’ı ve Güldibi Mahallesinde yalnız yaşayan Hacer Serdar’ı evlerinde ziyaret etti. Yaşlı teyzelerle sohbet eden Öçal, istekleri olup olmadığını sordu. •Sümeyye İlhan•
12 Şubat 2022 Cumartesi 00:22
Yozgat’ın Saraykent İlçesinde, Belediye Başkanı yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, sohbet etmeye devam ediyor.
Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Raziye Ünsal’ı ve Güldibi Mahallesinde yalnız yaşayan Hacer Serdar’ı evlerinde ziyaret etti. Yaşlı teyzelerle sohbet eden Öçal, istekleri olup olmadığını sordu. •Sümeyye İlhan•