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Yaşlılar ziyaret edildi

AKDAĞMADENİ İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık personelleri, Dünya Yaşlılar Haftası nedeniyle ilçede yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Yaşlılar ziyaret edildi

AKDAĞMADENİ İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık personelleri, Dünya Yaşlılar Haftası nedeniyle ilçede yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

24 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Yaşlılar ziyaret edildi

Sağlık personelleri yaşlı bireylerle sohbet ederek, sağlık problemleri olanlarında muayenelerini gerçekleştirdi. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, yaşlıların baş tacımız olduğuna dikkat çekerek, ‘’Yıllarını vermiş, emektar çınarlarımızın, büyüklerimizin Yaşlılar Haftasını kutluyor, minnet ve şükran duygularımızla yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyoruz’’ dedi.
Şahin, her insan için değişik mana ve önem ifade eden yaşlılığın, hayatın çok özel bir dönemi olduğunu hatırlattı. Şahin, ‘’Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılık dönemi itibar gerektirmektedir bu aynı zamanda bir minnet borcudur. Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması ve yaşama bağlı kılınmaları gerekir. Unutmayalım ki bir gün hepimiz yaşlanacağız. Akdağmadeni İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık personellerimizi ilçede yaşlılarımıza yapmış oldukları ziyaret etkinliğinden dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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