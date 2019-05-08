Yaşlı Çifte Sıcak Yuva

Evi gezip, bilgi alan Kaymakam Kılınç, Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na gerekli talimatları vererek, gereğinin yapılmasını istedi. Yıkılmak üzere olan, ahşap evde sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi veren yaşlı çift için temin edilen betopan konteyner, Şefaatli ilçesi Karalar Mahallesi’ndeki evin yakınında belirlenen alana monte edildi. Kaymakam Deniz Kılınç, yaşlı çifte konteynerin anahtarını teslim ederek, sıcak ve sağlık bir yuvaya kavuşmalarını sağladı.