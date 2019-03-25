Yaşlı Bakım Merkezi açıldı

Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansının desteğiyle ‘Sonbaharı Beklerken, İlkbahara Kavuştum’ projesi kapsamında yaptırılan merkezin açılışı gerçekleştirildi. Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner, yaşlı bakım merkezinde, dinlenme, eğitim ve spor odaları, hamam, bahçesinde ise yürüyüş alanları ve spor aletlerinin bulunduğunu söyledi. İlçede yaşayan hasta ve yaşlıların günlük belediye tarafından yaşlı bakım merkezine götürülüp getirileceğini ifade eden Şahiner, "Amacımız yaşlıları bir araya getirerek evdeki yalnızlıklarından kurtarmaktır. Burada yaşlılarımız sohbet edecek, isterlerse spor yapacak, isterlerse televizyon izleyip dinlenebilecekler. Yaşlı yaşam evimiz ilçemize hayırlı olsun" dedi. Açılışa, Çayıralan Kaymakamı Bekir Özen, İlçe Jandarma Komutanı Savaş Serbest, AK Parti İlçe Başkanı Şahin Şahiner, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.