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Yasak hakkında bilgilendirdiler

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tehlike arz eden hayvanlar için afişler asılarak, vatandaşlara yasak hakkında bilgilendirme yapıldı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 00:49
Yasak hakkında bilgilendirdiler

Akdağmadeni Kaymakamlığı, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre "American, pitbull, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese, Tosa, American, Staffordshire, Terrier ve American Bully" gibi Bakanlıkça belirlenen ve tehlike arz eden hayvanların üretilmesinin, sahiplenmesinin, barındırmasının ve beslenmesinin yasaklanması üzerine afişler hazırlattı. İlçe Jandarma ekipleri, hazırlanan afişleri asarak,  vatandaşları yasak ile ilgili bilgilendirdi. İlçe Jandarma ekipleri bundan sonraki süreçte konunun takibini yapacaklarını belirttiler. •Sümeyye İlhan•

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