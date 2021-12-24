YARININ MUCiTLERi

Protez kol yaptılar

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Uzunlu Beldesi’nde Ortaokul öğrencileri, yaptıkları çalışmalarla dikkat çekti. Uzunlu Cumhuriyet Orta Okulu’nda TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı. Küçük elleri, kocaman yürekleri ve geleceğe umut veren aydınlık bakışlarıyla öğrenciler, elektronik protez kol, engelsiz yaşam için kumandasız kişinin baş hareketine göre hareket eden engelli aracı, paletli her zorluğa göre ısıya dayanıklı itfaiye, yangın sensörleri, ehliyet sınıfına göre çip ile harekete geçen otomobil ve bir çok yeni buluşları görücüye çıkarttı. Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı ile birlikte STK Başkanları, Siyasi Partilerin ilçe başkanları, Boğazlıyan Belediye Başkan yardımcıları da etkinliğe katıldı. Açılış sonrasında konuklar sergiyi gezip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Emek veren öğretmenlere, Okul müdürüne, öğrencilere, ailelerine teşekkür edildi.