Yarının fidanları yetişecek

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin, Sera Projesinde sona yaklaştığını söyledi. Aksoy, ‘’Lisemiz tarım bölümü öğrencileri teorik olarak öğrendikleri bilgileri bu proje sayesinde uygulamaya koyacaklardır’’ dedi. Aksoy, bilimin ışığında uygulamalı tarım fırsatını sunan ve projeye destek veren KOP Başkanlığı ile projenin yürütülmesinde ve uygulamaya geçirilmesinde emeği olan okul yönetimi ile projenin her daim destekçisi olan öğretmenlere teşekkür etti. Aksoy, sera tesislerinin bulunduğu okulda incelemelerde bulunup, öğrencilerle birlikte toprak işledi, fidan dikimi yaptı.