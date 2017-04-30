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Yarım asırlık çözüm!

30 Nisan 2017 Pazar 23:59
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Yozgat’ta yeni proje ve çalışmaların adresi olan Akdağmadeni İlçesi’nde, yıllanmış sorunlar da kökten çözülüyor. Belediye Başkanı Suphi Daştan, yaklaşık yarım asırdır taşınması gündemde olan ilçe jandarma karakolunu ilçe dışına taşımak için çalışma başlattı.

Yarım asırlık çözüm!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Belediye Başkanı Suphi Daştan’ın girişimleri sonucunda çarşı merkezinden kaldırılarak, yeni yapılacak  hizmet binasına kavuşacak olan Jandarma Karakolu, böylelikle ilçe dışına taşınmış olacak. 
Çalışmalar hakkında bilgi veren belediye başkanı Suphi Daştan; “Yaklaşık 45 yıldan bu güne kadar yerinden dolayı tartışmalara konu olan bu süre zarfında ilçemize hizmet etmiş ve fiziki olarak görevini tamamlayan jandarma karakolu binasının çarşı merkezinden kaldırılması için çalışmalarımız başladı. Jandarmamıza yakışmayan fiziki açıdan artık ihtiyaçları karşılamayan, çarşı merkezinde bulunduğu için trafik sorunu yaşatan jandarma karakolu için yeni devlet hastanesi alt tarafında bulunan belediyemize ait 12 bin metre kare arsayı ilçe jandarma komutanlığına bedelsiz olarak tahsis etmiş bulunmaktayız. 25 Mayısta ihalesi yapılacak olan Yeni İlçe Jandarma Karakolu hizmet binası yapımı tamamlandıktan sonra  çarşı merkezinde bulunan karakol yeni yerine taşınacaktır. Böylelikle 45 yıllık bir sorunu daha ilçemizin gündeminden sileceğiz” dedi. 
İlçenin her geçen gün büyüdüğüne dikkat çeken Belediye Başkanı Suphi Daştan, geçmiş yıllardan günümüze kadar gelen ve çözümü bulunmayan her alanda, ilçenin geleceği için köklü değişimlere imza attıklarını kaydetti. 
“Hayal dahi edilemeyen birçok projeyi anlımızın akıyla tamamladık” diyen Daştan, şunları söyledi: 
“Tekke mevkiine yapımı tamamlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı, Yeni Şehirler Arası Yolcu Terminali yapılarak Eski Terminal Binası’nın yıkılması, Eski Pazar yerine yapılan Ticaret ve Kültür Merkezi’ni bu çalışmalarımıza örnek olarak verebiliriz.  Konumu dolayısıyla ilçemizin gelişiminde sorun teşkil eden alanları çağdaş ve modern bir şekilde tasarlayarak uzun yıllar hizmet edecek yapıları ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz.
Yeni Jandarma Karakolunun ilçemize kazandırılmasında başta Hükümetimiz olmak üzere Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’a Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’e Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’a ve Yozgat İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ‘a  katkılarından  dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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