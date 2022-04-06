Yardımlaşma ve dayanışma

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan, ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi’ uygulanmaya devam ediyor.