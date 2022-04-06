Yardımlaşma ve dayanışma

Akdağmadeni’nde ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi’ kapsamında Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü, Namık Kemal Ortaokulu ve Yusuf Ziya Ortaokulu'nun katkılarıyla 66 adet yardım kolisi hazırladı. Okullarda görev alan öğretmenleri ve öğrencilerin yardımlarıyla hazırlanan yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. ‘İyilik Treni İftar Sofrasında’ sloganıyla çıkan yardım kampanyasında öğrencilere yardımlaşma ve dayanışmanın önemi gösterildi.
Akdağmadeni’nde ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi’ kapsamında Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü, Namık Kemal Ortaokulu ve Yusuf Ziya Ortaokulu'nun katkılarıyla 66 adet yardım kolisi hazırladı. Okullarda görev alan öğretmenleri ve öğrencilerin yardımlarıyla hazırlanan yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. ‘İyilik Treni İftar Sofrasında’ sloganıyla çıkan yardım kampanyasında öğrencilere yardımlaşma ve dayanışmanın önemi gösterildi.