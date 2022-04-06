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Yardımlaşma ve dayanışma

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan, ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi’ uygulanmaya devam ediyor.

06 Nisan 2022 Çarşamba 00:09
Yardımlaşma ve dayanışma

Akdağmadeni’nde ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi’ kapsamında Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü, Namık Kemal Ortaokulu ve Yusuf Ziya Ortaokulu'nun katkılarıyla 66 adet yardım kolisi hazırladı. Okullarda görev alan öğretmenleri ve öğrencilerin yardımlarıyla hazırlanan yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.  ‘İyilik Treni İftar Sofrasında’ sloganıyla çıkan yardım kampanyasında öğrencilere yardımlaşma ve dayanışmanın önemi gösterildi. 
 

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