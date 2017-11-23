Kaymakam Mustafa Altınpınar, Uzman Çavuş Nuri Şanlı’nın trafik kazası sonrasında hayatını kaybetmesiyle geride kalan eşi ve çocukları için bu yardım kampanyasını düzenlediklerini belirtti.

Altınpınar, vatan savunmasında görev yapan güvenlik güçlerine Türk halkının büyük saygı ve sevgi beslediğini, bu nedenle bu kampanyanın beklenen ilgiyi göreceğinden emin olduğunu ifade etti.

Kaymakam Altınpınar, “Hemşerimiz Jandarma Uzman Çavuş Nuri Şanlı elim bir trafik kazası sonucu hayatını yitirmesiyle, geride bıraktığı bir eş ve iki çocuk bizlerin emanetidir. Onlara sahip çıkmak bizlerin görevidir. Bu nedenle kaymakamlık olarak Uzman Çavuş Şanlı için bir yardım kampanyası başlattık ve Sorgun Ziraat Bankası’nda bir hesap açtırdık. Sorgun halkının bu yardım konularında çok duyarlı olduğunu biliyoruz. Daha önce açılan kampanyalarına tahminlerin üzerinde destekte bulundular. Vatandaşlarımızın bu kampanyaya da büyük destek vereceğinden kuşkumuz yok” dedi.