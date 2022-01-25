Yardım etti

Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı yol kontrollerinde, yolda kalan vatandaşlara sıcak çay ikram edip, araçlarına zincir takarak vatandaşları kurtardı. •Sümeyye İlhan•
25 Ocak 2022 Salı 00:25
Yozgat’ın Çayıralan İlçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yolda kalan vatandaşların yardımına koştu.
Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı yol kontrollerinde, yolda kalan vatandaşlara sıcak çay ikram edip, araçlarına zincir takarak vatandaşları kurtardı. •Sümeyye İlhan•