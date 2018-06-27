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Yaralar sarılıyor

BOĞAZLIYAN bölgesinde 21 Haziran tarihinde yağan yağmurun neden olduğu sel felaketinin yaralarının sarılmaya devam edildiği belirtildi.

Yaralar sarılıyor

BOĞAZLIYAN bölgesinde 21 Haziran tarihinde yağan yağmurun neden olduğu sel felaketinin yaralarının sarılmaya devam edildiği belirtildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Yaralar sarılıyor

Sırçalı Belediye Başkanı Tamer Gümüş, ‘’Yaşanan sel felaketinde maddi ve manevi zararlar olmuş, insan hayatını etkileyen durum olmamıştır’’ dedi.
Gümüş, yaşanan felakette gerekli Koordinasyon an ve an sağlanarak, devletin kurumlarının, İl Acil Afet Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Karayolları Şube Müdürlüğü Boğazlıyan Özel İdare Müdürlüğü, Boğazlıyan Çamlıbel Müdürlüğü, Boğazlıyan Devlet Hastanesi başhekimi ve ekibinin gerekli hassasiyet göstererek, beldeye yardımcı olduklarını kaydetti. Gümüş, ‘’Beldemizde yaşayan vatandaşlarımızın evlerinde hasar tespitleri yapılmıştır. Belediyemizin cadde ve sokaklarında kanalizasyonda sıkıntılar olup, kısa zamanda hasar tespitleri giderilecektir. Yozgat Valimiz Kemal Yurtnaç’a Boğazlıyan Kaymakamımız Davut Sinanoğlu'na Yozgat Milletvekillerimize ve destek olan birimlere teşekkür ederim. Her şey kısa sürede yoluna girecektir’’ dedi.
 

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