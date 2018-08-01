Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 24°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96952
ALTIN
193.388
DOLAR
4.9074
STERLİN
6.4494
EURO
5.7438

Yaptılar, açtılar

ÇAYIRALAN ilçesinin Günyayla Köyü’nde devlet-vatandaş işbirliği ile yapımı tamamlanan tesislerin açılışı törenle yapıldı.

Yaptılar, açtılar

ÇAYIRALAN ilçesinin Günyayla Köyü’nde devlet-vatandaş işbirliği ile yapımı tamamlanan tesislerin açılışı törenle yapıldı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
14 Okunma
Yaptılar, açtılar

Devlet-Köylü işbirliği ile Günyayla Köyünde, Taziye Evi, Köy Parkı, Morg Binası, Halı Saha, Açık Düğün Salonu ve Köy Çeşmesi inşa edildi. Türk Bayrakları ile donatılan Açık Düğün Salonunda düzenlenen programda Kaymakam Yusuf Melikşah Aydın, Günyayla Köyü Güzelleştirme ve Geliştirme Derneği Başkanı Yusuf Şerefli, Köy Muhtarı Uğur Paldır birer konuşma yaptı. Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır da, ‘’Biz güneşi de seviyoruz, gölgeyi de. Kışı da seviyoruz baharı da. ‘Köylü milletin efendisidir’ sözünden yola çıkarak, bu bozkırın ortasında dumanları tüten köylülerimiz milletin sigortasıdır. Onun için buralarda yapılan işlerde köylünün fikrini almak, köylünün katkısını almak, köylünün emeğini bu işin içerisine katmak çok önemlidir” dedi.

Çakır, yapılan tüm hizmetlerde köylülerin vermiş olduğu destekten dolayı teşekkürlerini sunarken, açılışı yapılan tüm eserlerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Konuşmaların ardından hizmetlerde emeği geçen vatandaşlara protokol tarafından plaket takdim edildi. Yemek ikramının ardından müzik eşliğinde vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Törende,

Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner, AK Parti İlçe Başkanı Arif Akpınar, AK Parti Sarıkaya İlçe Başkanı Bülent Doğan, MHP Çayıralan İlçe Başkanı Bünyamin Uğurlu, Konuklar Belediye Başkanı Muammer Çetin, İl Genel Meclis Üyeleri, Ziraat Odası Başkanı, Sivil Toplum Kuruluşları, Daire Amirleri ve çok sayıda vatandaş da hazır bulundu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
DEV BAYRAK SOLDU
DEV BAYRAK SOLDU
YENiFAKILI ŞENLENDi
YENiFAKILI ŞENLENDi
Kaymakamdan ziyaret
Kaymakamdan ziyaret
Akdağmadeni ve Şefaatli’ye doğalgaz
Akdağmadeni ve Şefaatli’ye doğalgaz
Turizmden faydalanacaktı
Turizmden faydalanacaktı
Köyler şenlendi
Köyler şenlendi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim