Yaptılar, açtılar

Devlet-Köylü işbirliği ile Günyayla Köyünde, Taziye Evi, Köy Parkı, Morg Binası, Halı Saha, Açık Düğün Salonu ve Köy Çeşmesi inşa edildi. Türk Bayrakları ile donatılan Açık Düğün Salonunda düzenlenen programda Kaymakam Yusuf Melikşah Aydın, Günyayla Köyü Güzelleştirme ve Geliştirme Derneği Başkanı Yusuf Şerefli, Köy Muhtarı Uğur Paldır birer konuşma yaptı. Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır da, ‘’Biz güneşi de seviyoruz, gölgeyi de. Kışı da seviyoruz baharı da. ‘Köylü milletin efendisidir’ sözünden yola çıkarak, bu bozkırın ortasında dumanları tüten köylülerimiz milletin sigortasıdır. Onun için buralarda yapılan işlerde köylünün fikrini almak, köylünün katkısını almak, köylünün emeğini bu işin içerisine katmak çok önemlidir” dedi.

Çakır, yapılan tüm hizmetlerde köylülerin vermiş olduğu destekten dolayı teşekkürlerini sunarken, açılışı yapılan tüm eserlerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Konuşmaların ardından hizmetlerde emeği geçen vatandaşlara protokol tarafından plaket takdim edildi. Yemek ikramının ardından müzik eşliğinde vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Törende,

Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner, AK Parti İlçe Başkanı Arif Akpınar, AK Parti Sarıkaya İlçe Başkanı Bülent Doğan, MHP Çayıralan İlçe Başkanı Bünyamin Uğurlu, Konuklar Belediye Başkanı Muammer Çetin, İl Genel Meclis Üyeleri, Ziraat Odası Başkanı, Sivil Toplum Kuruluşları, Daire Amirleri ve çok sayıda vatandaş da hazır bulundu.