Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96225
ALTIN
240.037
DOLAR
5.8312
STERLİN
7.5620
EURO
6.5585

Yapılacak yollar belirlendi

ŞEFAATLİ ilçesinde bu yıl yatırım programına alınacak yolların tespitleri yapıldı.

Yapılacak yollar belirlendi

ŞEFAATLİ ilçesinde bu yıl yatırım programına alınacak yolların tespitleri yapıldı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
149 Okunma
Yapılacak yollar belirlendi

Köy yolları belirlenecek program dahilinde önceliklerine göre sıralanarak, yapılacağı kaydedildi. Şefaatli Kaymakamı Deniz Kılınç, asfalt ve kilit parke yapılacak köylerin tespiti için 41 köyü, İlçe Özel idare Müdürü Cengiz Nazlım, İl Genel Meclis Üyeleri Adnan Kılıçaslan ve Abdullah Yalçınkaya ile birlikte ziyaret ettiklerini söyledi. Kaymakam Kılınç, ‘’Köy ziyaretlerimizde köy yollarımızın mevcut durumları, bakım onarım, yenileme, köprü, köy içi yollar ve diğer konularda incelemelerde bulunup, tespitler yaptık. Köy halkımızla bir araya gelip, hem isteklerini dinledik, hem de altyapı konularındaki talepleri konusunda bilgiler aldık’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
MORAL BULDULAR
MORAL BULDULAR
UMUT OLUYORLAR
UMUT OLUYORLAR
Koruma komisyonu toplandı
Koruma komisyonu toplandı
Yöresel ürünler pazarlanacak
Yöresel ürünler pazarlanacak
Köylerde çalışma başladı
Köylerde çalışma başladı
Belediye Çilek üretecek
Belediye Çilek üretecek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim