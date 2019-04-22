Yapılacak yollar belirlendi

Köy yolları belirlenecek program dahilinde önceliklerine göre sıralanarak, yapılacağı kaydedildi. Şefaatli Kaymakamı Deniz Kılınç, asfalt ve kilit parke yapılacak köylerin tespiti için 41 köyü, İlçe Özel idare Müdürü Cengiz Nazlım, İl Genel Meclis Üyeleri Adnan Kılıçaslan ve Abdullah Yalçınkaya ile birlikte ziyaret ettiklerini söyledi. Kaymakam Kılınç, ‘’Köy ziyaretlerimizde köy yollarımızın mevcut durumları, bakım onarım, yenileme, köprü, köy içi yollar ve diğer konularda incelemelerde bulunup, tespitler yaptık. Köy halkımızla bir araya gelip, hem isteklerini dinledik, hem de altyapı konularındaki talepleri konusunda bilgiler aldık’’ dedi.