Yanmış vaziyette bulundu

Divanlı kayalıkları mevkiinde ters dönmüş, yanmış vaziyette binek otomobili gören mahalle sakinleri ihbarda bulundu.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen Jandarma ekipleri araçta incelemelerde bulundu.

Aracın terk edilmiş ve yanmış vaziyette olduğunu belirten mahalle sakinleri, araç içerisinde herhangi bir canlı olmadığını bildirdi.

Divanlı kayalıkları mevkiinin arkeolojik özellik taşıyan bir bölge olduğu, bundan dolayı kaçak define arayanların zaman zaman kaçak kazılar yaptığı da ifade edildi.

Jandarma ekipleri incelemenin tamamlanmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.