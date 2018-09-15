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YANGIN ORMANA ZARAR VERDi

AKDAĞMADENİ ilçesinde çıkan orman yangının söndürülüp, soğutma çalışmalarının yapılmasının ardından yaklaşık 12 hektarlık alandaki ağaçların zarar gördüğü belirtildi.

YANGIN ORMANA ZARAR VERDi

AKDAĞMADENİ ilçesinde çıkan orman yangının söndürülüp, soğutma çalışmalarının yapılmasının ardından yaklaşık 12 hektarlık alandaki ağaçların zarar gördüğü belirtildi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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YANGIN ORMANA ZARAR VERDi

Akdağmadeni Peynirlik mevkiinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Kayseri, Yozgat ve ilçelerinden gelen çok sayıda itfaiye, arozöz ve iş makinesiyle Denizli Orman Bölge Müdürlüğünden gelen bir helikopter yangına müdahale etti. Önceki gün öğleden sonra çıkan yangın gece kontrol altına alınıp, soğutma çalışması yapıldı. İç Anadolu Bölgesi'nin ciğerleri konumunda ve bölgenin en büyük ormanı olan Akdağmadeni ormanlarında bir ay içerisinde ikinci büyük orman yangınının çıkması, ilçe yöneticilerini ve vatandaşları endişelendirmeye başladı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, olaya zamanında müdahale ederken Akdağmadeni Belediyesi ve çevre belediyelerden de destekler geldi. Rüzgarın çok şiddetli olmasından dolayı yangının hızlı bir şekilde yayılması göz önünde bulundurularak Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme Helikopteri ilçeye gelerek yangına müdahale etti. Yangın söndürme ekiplerinin yoğun çalışmasından dolayı büyük bir felaketin önüne geçildi.

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