-Yangın çıktı

Çandır köyünde köy sakinlerinden Murat Doğan’ın evinde çıkan yangın kısa süreli paniğe ve korkuya neden oldu.

Yangına ev sakinleri ve köylüler müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın sonucu evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının söndürülmesiyle birlikte, köylüler evi yanan komşularının evini temizleyerek yangının bıraktığı hasarı gidermeye çalıştılar.