Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109156
ALTIN
153.298
DOLAR
3.8173
STERLİN
5.1159
EURO
4.5053

-Yangın çıktı

ÇEKEREK’e bağlı Çandır Köyü’nde meydana gelen yangın kısa sürede köylülerin gayretleriyle söndürüldü.

-Yangın çıktı

ÇEKEREK’e bağlı Çandır Köyü’nde meydana gelen yangın kısa sürede köylülerin gayretleriyle söndürüldü.

12 Aralık 2017 Salı 07:05
3 Okunma
-Yangın çıktı

Çandır köyünde köy sakinlerinden Murat Doğan’ın evinde çıkan yangın kısa süreli paniğe ve korkuya neden oldu.
Yangına ev sakinleri ve köylüler müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın sonucu evde maddi hasar meydana geldi.
Yangının söndürülmesiyle birlikte, köylüler evi yanan komşularının evini temizleyerek yangının bıraktığı hasarı gidermeye çalıştılar.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Artan kiralara ilginç çözüm
-Artan kiralara ilginç çözüm
-Tanıtıma ‘Mozaik’ ile devam
-Tanıtıma ‘Mozaik’ ile devam
Anıta yoğun ziyaret
Anıta yoğun ziyaret
-Kaymakam, sorun dinledi
-Kaymakam, sorun dinledi
-Kaymakam öğrencilerle bir araya geldi
-Kaymakam öğrencilerle bir araya geldi
Yanmış vaziyette bulundu
Yanmış vaziyette bulundu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim