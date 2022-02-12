Yamaçlıya semt sahası

Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş’ın girişimleri, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in destekleri ile Yamaçlı beldesine semt sahası yapılacak. Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, ‘’Öğrencilerimizin ve gençlerimizin spor faaliyetlerini sürdürebileceği spor kompleksimiz semt sahamız Kasabamıza hayırlı uğurlu olsun. Kasabamızın her türlü ihtiyacına destek çıkan projelerimizi her zaman yakından takip eden bir Yamaçlılı gibi kasabamız için mücadele eden Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Milletvekilimiz Yusuf Başer’e şahsım, kasabam, gençlerimiz ve öğrencilerimiz adına sonsuz teşekkür ederim’’ dedi.