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Yamaçlı yolları asfaltlanıyor

BOĞAZLIYAN ilçesinin Yamaçlı Beldesi’nde yol asfalt çalışmalarına hız verildi.

Yamaçlı yolları asfaltlanıyor

BOĞAZLIYAN ilçesinin Yamaçlı Beldesi’nde yol asfalt çalışmalarına hız verildi.

02 Ağustos 2019 Cuma 00:00
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Yamaçlı yolları asfaltlanıyor

Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, yıllardır bakılmayan, adeta kaderine terk edildiğini ileri sürdüğü yolların, girişimleri sonucunda yapılmaya başlandığını söyledi. Başkan Altıntaş, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ile Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer’e de desteklerinden dolayı teşekkür etti. Altıntaş, ‘Yamaçlı halkı daha güzel yollara daha güzel hizmetlere layıktır. Yollarımızı asfaltlama çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir’ dedi. 

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