Yamaçlı yolları asfaltlanıyor

Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, yıllardır bakılmayan, adeta kaderine terk edildiğini ileri sürdüğü yolların, girişimleri sonucunda yapılmaya başlandığını söyledi. Başkan Altıntaş, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ile Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer’e de desteklerinden dolayı teşekkür etti. Altıntaş, ‘Yamaçlı halkı daha güzel yollara daha güzel hizmetlere layıktır. Yollarımızı asfaltlama çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir’ dedi.