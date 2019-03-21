Yalçın’a Tekden desteği

Türkiye Üstün Zekalılar ve Dahi Çocuklar Vakfı Genel Başkanı, Tekden Hastaneleri ve Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı, 'Diriliş Ertuğrul’ dizisinin yapımcısı, 25. dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Opr. Dr. Kemal Tekden, Tekden Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Eğitimci-Yazar Hüseyin Akar, Tekden Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ak Parti Genel Merkez Siyaset Akademisi Hocalarından İbrahim Orhan Yenifakılı ilçesine geldi. Heyet üyeleri, önce Yenifakılı Belediyesi’ni daha sonra da seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Tekden heyeti, Yenifakılı'ya kazandıracakları Okul Projesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.