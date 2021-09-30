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Yabancı dil eğitimi ilgi görüyor

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde gençlere ve öğrencilere yönelik açılan yabancı dil eğitim kursları ilgi görüyor.

30 Eylül 2021 Perşembe 00:34
Yabancı dil eğitimi ilgi görüyor

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Akdağmadeni Gençlik Merkezi tarafından açılan İngilizce yabancı dil kursu ilgi görüyor. Dil Atölyesi’nde açılan İngilizce kursuna dil öğrenmek isteyen kursiyerler, eğitimlerin çok renkli geçtiğini belirttiler. İlçedeki gençlerin ve öğrencilerin İngilizce öğrenmelerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kursta uzman eğitimciler görev alıyor. Sosyal medya aracılığıyla dünyanın her tarafından insanlarla diyalog kurulabildiği hatırlatılarak, böyle bir çağda özellikle gençlerin yabancı dil öğrenmesinin önemli olduğu aktarıldı. Yurt dışında ve yurt içinde yabancı dil bilen kalifiye elemanlara ihtiyacın da arttığı hatırlatılarak, ‘’Gençlerimizin kendilerini geliştirebilmeleri, kolayca iş bulabilmeleri ve hayatlarında başarıya ulaşabilmeleri için imkanlar sunuyoruz. Düzenlenen yabancı dil kursları yoğun ilgi görüyor’’ denildi.

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