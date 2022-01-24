Yaban hayvanları unutulmadı

Yoğun kar yağışı öncesi hazırlanan noktalara yem bırakan Kaymakam Ali Açıkgöz ve Belediye Başkanı Ahmet Öçal'a Milli Parklar Şefi Metin Yıkılmaz da eşlik etti. Yoğun kar yağışı öncesi yaban hayvanları için de tedbir alındığını ifade eden Kaymakam Açıkgöz: “Yaban hayvanlarından havadaki kuşa kadar büyük bir mesuliyet altındayız. Bizler bir buğday tanesi ile karnı doyacak kuşun da, yavrusunu beslemek için yiyecek arayan yaban tavşanının da sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz. Bugün, Milli Parklar Şefliğimizin deneyimlerinden de istifade ederek kar yağışı öncesi hazırlıklarımızı yaptık. Belediye Başkanımızla beraber en taze yiyecekleri, en güzel buğdayları, gönülleri bir o kadar güzel personelimizle birlikte tespit ettiğimiz noktalara bıraktık. Bizler, Hz.Ömer (r.a.) efendimizin, Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı dedirtmem, sözünü unutmadan çalışmaya devam edeceğiz. Burada görevde olduğumuz müddetçe vatandaşımız için gösterdiğimiz hassasiyeti, doğada yaşayan varlıklar için de göstereceğiz.” dedi.