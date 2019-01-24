ViRANE YAPIDA YAŞAM

Hane ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Kılınç, Paşaköy’de incelemelerde bulundu, bazı aileleri ziyaret etti. Köyde yarısı yıkık bir eve de konuk olan Kaymakam Kılınç, hane sahibinden bilgi aldı. Evi gezen, bir bölümü yıkık, küçük bir odasında yaşam mücadelesi veren vatandaş ile sohbet eden Kaymakam Kılınç, sorunların en kısa sürede giderilip, taleplerin karşılanacağını ifade etti.
24 Ocak 2019 Perşembe 07:00
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