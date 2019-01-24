Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101801
ALTIN
221.849
DOLAR
5.2625
STERLİN
6.9587
EURO
6.0040

ViRANE YAPIDA YAŞAM

ŞEFAATLİ Kaymakamı Deniz Kılınç, hane ziyaretlerini aralıksız sürdürürken, bazen karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.

ViRANE YAPIDA YAŞAM

ŞEFAATLİ Kaymakamı Deniz Kılınç, hane ziyaretlerini aralıksız sürdürürken, bazen karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.

24 Ocak 2019 Perşembe 07:00
243 Okunma
ViRANE YAPIDA YAŞAM

Hane ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Kılınç, Paşaköy’de incelemelerde bulundu, bazı aileleri ziyaret etti. Köyde yarısı yıkık bir eve de konuk olan Kaymakam Kılınç, hane sahibinden bilgi aldı. Evi gezen, bir bölümü yıkık, küçük bir odasında yaşam mücadelesi veren vatandaş ile sohbet eden Kaymakam Kılınç, sorunların en kısa sürede giderilip, taleplerin karşılanacağını ifade etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Pazarcıları dinledi
Pazarcıları dinledi
Adaylardan dayanışma
Adaylardan dayanışma
Koçak sahaya indi
Koçak sahaya indi
Kadınlardan destek
Kadınlardan destek
Şahiner’e teşekkür
Şahiner’e teşekkür
Su sorunu çözüldü
Su sorunu çözüldü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim