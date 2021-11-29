Verimli ders çalışma anlatıldı

Yükseköğrenim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan 12.sınıf öğrencilerine yönelik seminere Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özalp, konuşmacı olarak katıldı. Özalp, donanımlı, verimli, üretken ve insanlığın yararına yönelik daha faydalı bir kariyere sahip olabilmek için yurt dışı tecrübeleri başta olmak üzere gerek kendi hayatından, gerekse büyük İslam filozofları olan Farabi, Nizamülmülk ve İbni Haldun gibi önemli kişilerin bilimsel buluşlarından örnekler verdi. Özalp, öğrencilere yeterli miktarda sürdürülebilir bir şekilde, hedeflerini ve hayallerini yüksek tutarak çalışmaları gerektiğine dair tavsiyelerde bulundu. Özalp, kararlı bilinçli, azimle ve inanarak çalışıldığı zaman Akdağmadeni'nden Mimar Sinan, Yunus Emre ve Aziz Sançar gibi insanlığın yararına büyük buluşlar yapmış önemli şahsiyetlerin çıkabileceğini vurguladı. Programımızın diğer konuğu olan Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Ahmet Çağlar Özdoğan da, verimli ders çalışma ve soru çözme teknikleri konularında sunumlarını yaptı. Öğrencilerin ders çalışırken yaşadıkları sorunları da dinleyen Özdoğan, sorunların çözümü konusunda uygulayabilecekleri pratik çözüm önerilerinde de bulundu. Seminer, Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan’ın konuşmacılara teşekkür plaketlerini vermesiyle son buldu.