Vergi ziyareti

Sorgun Vergi Dairesi Müdürü Kadir Kahraman, beraberindeki heyet ile Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan’ı makamında ziyaret etti. Ülkenin kalkınması noktasında verginin önemine değinen Kadir Kahraman, Vergi haftası boyunca verginin önemini anlatan çalışmaların yanı sıra, mükellefleri, iş adamı ve sanayicileri de ziyaret edeceklerini söyledi. Sorgun Ticaret Odası Başkanı Üzeyir Arslan ise sorumluluk sahibi insanların vergisini zamanında ödeyen insanlar olduğunu, ödenen vergilerin yeniden topluma hizmet olarak döndüğünü ifade ederek, ziyaretlerinden dolayı Vergi Dairesi Müdürü Kadir Kahraman’a teşekkür etti.