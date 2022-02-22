Vergi Haftasında ziyaretler

Yozgat İl Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, Vali Ziya Polat' ı ziyaret ederken, Boğazlıyan ilçesinde Vergi Dairesi Müdür Vekili Mesut Asal Kaymakam Recep Aydın'ı, Sorgun İlçesinde Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Temir ise Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci'yi ziyaret etti.

VALİ'YE ZİYARET

21-27 şubat vergi haftası dolayısıyla İl Defterdarı Erdoğan Yıldıraner ve defterdarlık personeli Vali Ziya Polat’ı makamında ziyaret etti. Vali Polat, Defterdarlık bünyesinde görev yapan tüm personelinin Vergi Haftası’nı kutlayarak, özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

KAYMAKAM'A ZİYARET

Boğazlıyan ilçesinde, 33'üncü Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Boğazlıyan Vergi Dairesi Müdürü Vekili Mesut Asal ve Vergi Dairesi personelleri Kaymakam Recep Aydın’ı makamında ziyaret etti. Vergi Haftası münasebetiyle, vergi dairesi personeline çalışmalarında başarılar dileyen ve haftalarını kutlayan Aydın, verginin önemine dikkat çekerek, ödenen vergilerin tekrar hizmet olarak vatandaşa yansıdığını ifade etti. Devletin vatandaşlarına hizmetleri vergilerden elde ettikleri gelirlerle yaptığını belirten Aydın, “Vergi vermek vatandaşlık görevidir. Görev ve sorumluluklar ile haklar birlikte değerlendirilmesi gereken hususlardır” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET

Sorgun İlçesinde, Vergi Haftası münasebetiyle Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Temir ve Vergi Dairesi personelleri Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci' yi ziyaret etti. Vergi Dairesi bünyesinde görev yapan tüm personelin Vergi Haftası’nı kutlayan Ekinci, özverili çalışmalarından dolayı personelleri tebrik etti.