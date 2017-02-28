Vergi haftası başladı!

Sorgun Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Sorgun Vergi Dairesi Müdürü Kadir Kahramanoğlu, Müdür Yardımcısı Eyüp Altan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Aktaş, Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Kaplan, Vergi Dairesi Memurları ve Sorgun görev yapan Mali Müşavirler katıldı.





Atatürk büstüne konulan çelenk sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Vergi Dairesi adına Kemalettin Güngör yaptı. Güngör, her yıl 22 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında kutlanan vergi haftasının bu yıl 28’incisini kutladıklarını belirterek “Kamuoyunda vergi bilincinin oluşması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlıklarının artırılması için gayretli çalışmalarımız devam edecek. Geçtiğimiz yıl mükelleflerimizin %67 oranı düzenli bir şekilde vergilerini yatırdılar. Bu yıl da ortalama yine aynı oranda mükelleflerimiz vergilerini düzenli bir şekilde yatırmaya devam ediyorlar” dedi.





Mali Müşavirler adına konuşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Halil Yılmaz, verginin tahakkuku, tahsili ve diğer vergisel konularda, Sorgun Vergi Dairesinin birtakım sıkıntılara rağmen, başarıyla hizmet verdiğini belirterek “Dairemizde en önemli gördüğüm sıkıntılardan biri de personelin azlığıdır. Sorgun'da Mükellef sayısı Yozgat'la hemen hemen aynı olmasına rağmen, Yozgat Vergi Dairesindeki eleman sayısı, Sorgun Vergi Dairemizde elaman sayısının, iki katıdır. Sorgun Vergi Dairemizin eleman sayısı acilen artırılmalı Sorgunlu Vergi Mükelleflere verilecek hizmet daha hızlı ve verimli hale getirilmelidir” şeklinde konuştu.





Toplumda “Vergi Bilinci” yerleştirilmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, “Ülkemiz için sorun, vergi ödememek değil vergi bilincine sahip olmamaktır. Ancak vergi bilinci, devletin ve dolayısıyla milletin geleceğini nerede gördüğümüze ilişkin bir bilinç-ahlak sorunudur.