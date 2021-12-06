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Velilerle istişare

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde öğrenci velilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy da katıldı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 00:47
Velilerle istişare

‘’Eğitimin en önemli sacayağı öğretmen-öğrenci ve velidir!’’ diyen Aksoy, bu sacayaklarının güçlendirilmesi için Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesinde yapılan 11.ve 12. sınıf Veli Toplantısına katıldı. Aksoy, ‘’Toplantımızda yarınlarımızın teminatı sevgili öğrencilerimizin eğitim ve öğretimlerinin daha üst seviyelere çıkması için önemli kararlar aldık. Bu toplantının verimli geçmesinde önemli katkıları olan başta okul idaremize, öğretmenlerimize ve her daim desteklerini hissettiğimiz velilerimize çok teşekkür ederim’’ dedi. (Rabia Şahin / Kadışehri)

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